"Бизон": как советский бомбардировщик М-4 внес тревогу в ряды американского руководства

Советский стратегический бомбардировщик М-4, известный как "Бизон", оказал значительное воздействие на холодную войну, вызвав тревогу в американском военном и политическом руководстве. Этот воздушный гигант был спроектирован и построен за рекордные 22 месяца, что само по себе стало демонстрацией советской способности к быстрому развитию военных технологий.

"Бизон" оснащался четырьмя мощными турбореактивными двигателями, разгонявшими его до скорости в 947 км/ч и позволявшими нести внушительный арсенал ракет и бомб. Такая характеристика и потенциал доставки ядерного оружия на большие расстояния вызывали серьезные опасения в США относительно возможности внезапной атаки.

Хотя "Бизон" так и не принял участия в боевых действиях, его присутствие в советском арсенале сыграло ключевую роль в стратегии сдерживания, позволяя СССР укрепить свои позиции в переговорах по контролю над вооружениями и международной безопасности.

После завершения своего военного пути в начале 1990-х годов, многие из этих машин были переоборудованы в заправщики, продолжая свою службу в новом качестве до середины 90-х.