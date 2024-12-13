Samsung оснащает Galaxy Z Flip7 и Flip FE новым процессором Exynos 2500, несмотря на предыдущие сложности. Линейка Flip станет тестовой площадкой для чипа, в то время как премиальный Fold7 может получить Qualcomm.

Samsung планирует использовать процессор Exynos 2500 в своих новых моделях складных смартфонов Galaxy Z Flip7 и Flip FE, которые ожидаются в 2025 году. Это решение, по сообщениям из Южной Кореи, стало возможным благодаря улучшению производственных процессов, что ранее вызывало сложности у компании.

Линейка Flip, ориентированная на стиль и массовый рынок, станет первой, где дебютирует этот чип. Однако процессор уже вызывает неоднозначную реакцию из-за прежних нареканий на производительность и энергопотребление чипов Exynos.

Любопытно, что информация о Galaxy Z Fold7 в отчетах отсутствует. Возможным объяснением может быть выбор Samsung в пользу Qualcomm для этой модели, учитывая ее ориентированность на премиальный сегмент и требовательных пользователей.

Изначально Exynos 2500 должен был появиться в линейке Galaxy S25, но проблемы с выпуском вынудили компанию заменить его на чипы Qualcomm. Теперь Samsung рассчитывает на Flip-серию, чтобы продемонстрировать преимущества нового процессора и вернуть доверие пользователей.