В ответ на активные действия ВСУ, российские морпехи осуществили мощный контрудар, овладев стратегически важными укрепрайонами в Курской области.

В рамках стратегической операции на территории Курской области, российские войска добились значительного прогресса. 12 декабря отряды морской пехоты Тихоокеанского флота, входящие в состав группировки войск "Север", успешно овладели несколькими укрепленными районами, ранее контролируемыми Вооруженными силами Украины.

Операция проводилась с применением современных беспилотных летательных аппаратов, которые позволили с высокой точностью определить расположение и структуру обороны ВСУ. Это дало возможность российским войскам эффективно нарушить линии сопротивления и минимизировать собственные потери при штурме.

В результате активных боевых действий была уничтожена значительная часть военной техники ВСУ, включая новейшие образцы западного производства. Украинская сторона, потерпев серьезные потери, была вынуждена отступить, оставив после себя боевую технику и вооружение.

На данный момент российские подразделения укрепляют свои позиции на этих территориях, обеспечивая дальнейшую стабилизацию ситуации и продолжая контроль над стратегически важными объектами. Министерство обороны РФ подчеркивает, что все действия проводятся в строгом соответствии с планами обеспечения безопасности государства и защиты его границ.