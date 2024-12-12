После ракетного удара по военному объекту в Таганроге, Минобороны РФ объявило о планах на ответные действия, указывая на необходимость защиты своей территории и отражения внешних угроз.

Министерство обороны России анонсировало ответные действия на недавний удар оперативно-тактическими ракетами ATACMS, выпущенными по военному объекту в Таганроге.

В ходе этой атаки, произведенной силами Украины, были повреждены военная и гражданская инфраструктура, а также произошли незначительные травмы среди военнослужащих.

Российское ведомство подтвердило факт использования шести американских ракет, подчеркнув, что подобные действия не останутся без ответа. «Принимая во внимание масштабы и последствия атаки, мы готовы к решительным ответным мерам для защиты нашей территории», — заявили в Минобороны.

В результате удара по аэродрому в Таганроге также были повреждены несколько автомобилей и небольшие строения, однако крупных разрушений удалось избежать благодаря своевременным действиям по защите объекта.