Министерство обороны России анонсировало ответные действия на недавний удар оперативно-тактическими ракетами ATACMS, выпущенными по военному объекту в Таганроге.
В ходе этой атаки, произведенной силами Украины, были повреждены военная и гражданская инфраструктура, а также произошли незначительные травмы среди военнослужащих.
Российское ведомство подтвердило факт использования шести американских ракет, подчеркнув, что подобные действия не останутся без ответа. «Принимая во внимание масштабы и последствия атаки, мы готовы к решительным ответным мерам для защиты нашей территории», — заявили в Минобороны.
В результате удара по аэродрому в Таганроге также были повреждены несколько автомобилей и небольшие строения, однако крупных разрушений удалось избежать благодаря своевременным действиям по защите объекта.