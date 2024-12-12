Благодаря новому двигателю АЛ-51Ф1, истребитель Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за рекордные 8,5 секунд, что значительно повышает его боевую эффективность и маневренность.

Российский истребитель Су-57 готов к новому технологическому скачку. С внедрением двигателя АЛ-51Ф1 время разгона с 600 до 1100 км/ч уменьшится до 8,5 секунд, позволяя летчикам быстрее достигать сверхзвуковых скоростей и улучшая маневренность в воздушном пространстве.

Этот прорыв в технологиях двигателестроения укрепит позиции Су-57 на мировом арене воздушных сил. Увеличенная скороподъемность до 380 м/с и оптимизированная инфракрасная сигнатура сделают этот истребитель менее заметным для радаров. В дополнение к этому, регулируемое сопло уменьшает тепловой след в задней и боковой полусферах, что значительно снижает вероятность обнаружения.

С новым двигателем АЛ-51Ф1, обладающим суммарной тягой до 36000 кгс в форсажном режиме, Су-57 не только станет быстрее, но и сильнее. Тяговооруженность на уровне 1,36 кгс/кг при нормальной взлётной массе гарантирует превосходство в воздушных боях и эффективное выполнение боевых задач.