Американское издание The National Interest выделило автомат Калашникова как величайшее стрелковое оружие всех времен, подчеркнув его историческое значение и универсальность применения в различных военных условиях.

Автомат Калашникова (АК-47), по праву считающийся символом военного оружия XX века, получил высокую оценку от американского издания The National Interest. Обозреватель Кристиан Орр отмечает, что АК-47 не просто оружие — это исторический феномен, имеющий колоссальное значение в мировой истории огнестрельного вооружения.

С момента своего появления в середине прошлого века АК-47 активно использовался во многих военных конфликтах и на данный момент эксплуатируется почти в ста странах мира.

Кристиан Орр подчеркивает, что такое массовое распространение и практичность сделали его, по его мнению, величайшим стрелковым оружием всех времен.

Он подчеркнул уникальность конструкции, которая позволяет автомату работать в самых разнообразных климатических условиях, что и обеспечило ему непрерывную популярность на протяжении десятилетий.