БМП-2М, оборудованные системами «Корнет», АГ-17, и «Арена-М», демонстрируют новый уровень боевой эффективности и защиты, обеспечивая российским войскам преимущество в противостоянии с современными противотанковыми средствами.

В условиях современного боевого противостояния, БМП-2М, оснащённые противотанковыми ракетными комплексами 9М133-1/ФМ-3 «Корнет», получают значительное укрепление в лице автоматической гранатомётной установки АГ-17 и системы активной защиты «Арена-М». Эти модификации позволяют не только эффективно контратаковать гранатометные группы противника, но и защищаться от атак высокоточного вооружения.

АГ-17, применяемая на БМП-2М, способна вести огонь выстрелами ВОГ-17 на дистанции до 2100 метров, что делает её незаменимым оружием против гранатометных групп и легких ПТРК типа AT4 и M72 LAW. Однако, для контра Javelin и других аналогичных систем, которые могут оставаться вне эффективной зоны поражения АГ-17, на борту БМП-2М предусмотрены комплексы «Арена-М».

«Арена-М» оснащена радарами с угломестным сектором сканирования до 75 градусов, что позволяет отслеживать и уничтожать приближающиеся угрозы в верхней полусфере, значительно повышая выживаемость машины и её экипажа на поле боя.