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Mirakl
Су-57 оснащается новым плоским соплом которое снизит заметность самолета
Российский истребитель пятого поколения Су-57 делает значительный шаг в области стелс-технологий.

Последние обновления касаются установки нового плоского сопла двигателя АЛ-51Ф1, которое значительно снижает его видимость для радиолокационных систем. Это изменение отмечено не только в России, но и за рубежом, в частности, в американском издании The War Zone, подчеркивающем технологические достижения российского авиапрома.

На фоне растущего интереса к совершенствованию стелс-технологий, нововведение на Су-57 внимательно изучается мировыми экспертами. Плоское сопло, подобное использованному на американских F-22 Raptor, позволяет не только уменьшить радиолокационную заметность самолета, но и повышает его эффективность в инфракрасной области, что является критически важным для операций в современных воздушных боях.

Инновационная конструкция сопла предоставляет Су-57 дополнительные преимущества в управлении вектором тяги, что обеспечивает лучшую маневренность и управляемость на всех этапах полета. Это, в свою очередь, увеличивает боевые возможности истребителя, делая его более грозным соперником в воздушном пространстве.

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Источник: www1.ru
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lucul
12:55
Тяговооружённость 1.36 кгс/кг - это реально очень хорошо для самолёта, а с почти пустыми баками это будет вообще ракета.
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
Чато --- Бот
12:55
Так не сри у себя в пiдъезде по углам, трусикер, гадь в пакетик и выноси на помойку. Пусть село Куев остаётся селом вiсокой культурки.
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