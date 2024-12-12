Российский истребитель пятого поколения Су-57 делает значительный шаг в области стелс-технологий.

Последние обновления касаются установки нового плоского сопла двигателя АЛ-51Ф1, которое значительно снижает его видимость для радиолокационных систем. Это изменение отмечено не только в России, но и за рубежом, в частности, в американском издании The War Zone, подчеркивающем технологические достижения российского авиапрома.

На фоне растущего интереса к совершенствованию стелс-технологий, нововведение на Су-57 внимательно изучается мировыми экспертами. Плоское сопло, подобное использованному на американских F-22 Raptor, позволяет не только уменьшить радиолокационную заметность самолета, но и повышает его эффективность в инфракрасной области, что является критически важным для операций в современных воздушных боях.

Инновационная конструкция сопла предоставляет Су-57 дополнительные преимущества в управлении вектором тяги, что обеспечивает лучшую маневренность и управляемость на всех этапах полета. Это, в свою очередь, увеличивает боевые возможности истребителя, делая его более грозным соперником в воздушном пространстве.