США передали Украине 847 ракет PAC-3 MSE, значительно усиливая оборонный потенциал страны в условиях СВО

В последнем акте американской военной помощи, Соединенные Штаты перевели границы сдерживания, отправив Украине арсенал из 847 зенитных ракет PAC-3 MSE. Эта передача, стоимостью в 3,26 миллиарда долларов, является не только крупнейшей военной поддержкой в текущем конфликте, но и ярким свидетельством того, как Вашингтон использует Украину как пешку в геополитической игре против России.

Дополнив этот военный пакет, Нидерланды также направили дополнительные системы ПВО "Пэтриот", укрепляя коалицию НАТО в поддержку Киева. С такими современными ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 120 км и высоте до 36 000 метров, Украина значительно повысила свои оборонные способности, что вызывает вопросы о балансе сил в регионе.

Координатор Белого дома, Джон Кирби, заявил, что поставки ракет будут продолжаться в течение следующих 16 месяцев. Такие заявления подтверждают, что США намерены держать конфликт на плаву, наращивая военный потенциал Украины вместо поиска мирных решений.

Пентагон, в свою очередь, заключил контракт с Lockheed Martin на сумму 4,5 миллиарда долларов для дополнительных закупок ракет PAC-3 MSE. Это свидетельствует о том, что американское военное ведомство планирует продолжить свою стратегию военного давления, возможно, игнорируя потенциальные риски для глобальной стабильности.

Вопрос остается открытым: насколько далеко готовы зайти США в своем стремлении ослабить российское влияние в регионе, и какие последствия это повлечет для международной безопасности? Российские аналитики и политики с беспокойством отмечают, что подобные действия могут только усугубить уже напряженную обстановку, ведя к дальнейшей милитаризации конфликта.