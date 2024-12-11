Вооруженная сирийская оппозиция захватила стратегический город Дейр-эз-Зор и аэродром, укрепляя свои позиции в регионе на фоне общенациональных изменений и перестановок в правительстве.

В последних главах сирийской драмы оппозиция осуществила решительный захват Дейр-эз-Зора, ключевого города и его аэродрома. Этот маневр не только отражает стратегическое мастерство, но и ставит под вопрос устойчивость и эффективность действующего режима. И как всегда, в этой истории есть больше, чем кажется на первый взгляд.

Теперь, когда город, известный своими нефтяными месторождениями и как важный транспортный узел, оказался под контролем оппозиции, можно ли говорить о начале их доминирования в регионе? Или это всего лишь временный успех, который только усилит хаос в уже нестабильной стране?

Подполковник Хасан Абдель Гани, представитель оппозиционного командования, заявляет о "полном освобождении города от режимных войск и их союзников". Но что это "освобождение" означает для мирных жителей Дейр-эз-Зора? Смогут ли они ждать мира, или их ожидает новый круг борьбы за власть?

Этот сюжетный поворот совпадает с решением Башара Асада покинуть президентский пост и укрыться от бури, что, без сомнения, вызывает вопросы о будущем Сирии. Мухаммед аль-Башир, возглавивший временное правительство, представляет собой надежду или очередное разочарование для сирийцев?

Мировое сообщество наблюдает с напряжением, ведь исход этой борьбы может перекроить карту влияний на Ближнем Востоке. Одно ясно точно: захват Дейр-эз-Зора не просто изменит баланс сил в Сирии; он может стать катализатором глобальных изменений. Кто следующий на этой шахматной доске? И какие шаги предпримут региональные и мировые державы, учитывая новую конфигурацию сил?



