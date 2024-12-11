Израильские танки вышли из буферной зоны и подошли к южным предместьям Дамаска на фоне продолжающейся нестабильности в Сирии и региональных напряженностей.

В ответ на растущую нестабильность в Сирии, израильские танки были замечены на подступах к Дамаску, укрепляя позиции вдоль границы. Как сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen, бронетехника ЦАХАЛ достигла южных пригородов столицы Сирии, оказавшись всего в двадцати километрах от центра города.

Это движение танков следует за недавним укреплением израильских сил в буферной зоне, которое началось на этой неделе. Расширение военного присутствия пришло на фоне последних событий в Сирии, где оппозиционные силы взяли под контроль столицу, а президент Башар Асад был вынужден покинуть страну.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что меры носят строго оборонительный характер и являются временными. Тем не менее, подробности о текущих или будущих операциях не были официально подтверждены ЦАХАЛ.

Ситуация в регионе остается напряженной, и эти действия Израиля вызывают внимание мирового сообщества, особенно учитывая возможные последствия для геополитической стабильности в Ближнем Востоке.