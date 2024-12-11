Новая российская роботизированная платформа «Мурена», разработанная на базе советской подводной лодки, предназначена для разнообразных подводных операций, включая спасательные миссии и научные исследования.

Конструкторское бюро ОСК «Малахит» недавно представило инновационную разработку — унифицированную роботизированную платформу «Мурена». Это средство, построенное на основе советской подводной лодки проекта 908 «Тритон-2», предназначено для широкого спектра задач, от научных исследований до экстремального туризма.

Платформа «Мурена» способна транспортировать водолазов и их оборудование на расстояние до 60 миль от базы, обеспечивая эффективную работу групп в различных точках акватории без привлечения дополнительных судов. Это решение позволяет сократить время и затраты на операции, увеличивая при этом их безопасность и эффективность.

Благодаря своим уникальным характеристикам, «Мурена» может функционировать в сложных условиях, таких как неровное дно или штормовая погода, обеспечивая доставку грузов и проведение осмотров подводных сооружений. Кроме того, платформа обладает возможностью быстро развёртывать поисково-спасательные миссии и осуществлять техническое обслуживание подводных коммуникаций.

Применение таких универсальных платформ как «Мурена» открывает новые возможности для многих сфер деятельности, начиная от инженерии и заканчивая экстремальным туризмом.