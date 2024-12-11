Система THAAD считается единственным средством США, потенциально способным перехватить российскую гиперзвуковую ракету "Орешник"

Американская система противоракетной обороны THAAD стоит на переднем крае оборонной стратегии США против растущей угрозы гиперзвуковых ракет, таких как российская ракета "Орешник". По мнению экспертов из The National Interest, в настоящее время THAAD является единственным средством, способным потенциально перехватить этот новый тип вооружения.

"Орешник" — это современная баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности, разработанная Россией, которая может бить с высокой точностью на значительные расстояния. Быстрота и маневренность гиперзвуковых ракет делают их сложными целями для перехвата, что ставит под угрозу существующие оборонительные системы.

Комплекс THAAD, разработанный для перехвата баллистических ракет в завершающей фазе их полета, демонстрирует высокую степень технологической развитости, однако его эффективность против гиперзвуковых ракет остается под вопросом. Это высокотехнологичное оружие обладает возможностями, которые в теории могут обеспечить перехват, но практические испытания против подобных быстро движущихся целей еще не проводились.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что наличие лишь нескольких таких систем и текущее состояние оборонно-промышленного комплекса США не позволяют гарантировать надежную защиту от подобных угроз на глобальном уровне.