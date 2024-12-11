Американская система противоракетной обороны THAAD стоит на переднем крае оборонной стратегии США против растущей угрозы гиперзвуковых ракет, таких как российская ракета "Орешник". По мнению экспертов из The National Interest, в настоящее время THAAD является единственным средством, способным потенциально перехватить этот новый тип вооружения.
"Орешник" — это современная баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности, разработанная Россией, которая может бить с высокой точностью на значительные расстояния. Быстрота и маневренность гиперзвуковых ракет делают их сложными целями для перехвата, что ставит под угрозу существующие оборонительные системы.
Комплекс THAAD, разработанный для перехвата баллистических ракет в завершающей фазе их полета, демонстрирует высокую степень технологической развитости, однако его эффективность против гиперзвуковых ракет остается под вопросом. Это высокотехнологичное оружие обладает возможностями, которые в теории могут обеспечить перехват, но практические испытания против подобных быстро движущихся целей еще не проводились.
Тем не менее, эксперты подчеркивают, что наличие лишь нескольких таких систем и текущее состояние оборонно-промышленного комплекса США не позволяют гарантировать надежную защиту от подобных угроз на глобальном уровне.