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Mirakl
Беспилотник "Альфа-Е" открывает новые возможности при поиске подземных объектов
Беспилотник "Альфа-Е" проявил себя как перспективное средство для поиска и идентификации объектов под землёй, что может революционизировать методы проведения археологических исследований, а также подготовки земель под строительство и сельскохозяйственные работы.

Российская компания "ГК Тихие Крылья", входящая в концерн "Калашников", значительно продвинулась в области беспилотных технологий с новейшим беспилотником "Альфа-Е". Этот беспилотный вертолёт не только демонстрирует выдающиеся лётные характеристики, но и обладает уникальной способностью идентификации объектов под землёй.

В ходе конкурса Up Great "Экспедиция", организованного АНО "Платформа НТИ", "Альфа-Е" успешно обнаружил и точно идентифицировал расположение и состав материалов объектов, спрятанных на глубине до одного метра. Этот результат не только выделил его среди конкурентов, но и показал потенциал в использовании подобных технологий для различных целей, от археологических раскопок до сельскохозяйственной разведки.

"Альфа-Е" оснащён металлодетектором и георадаром, что позволяет ему проводить детальное сканирование подземного пространства. Эти возможности открывают новые перспективы для поиска и изучения археологических находок, а также для обеспечения безопасности при проведении земляных работ.

Кроме того, "Альфа-Е" имеет компактные размеры и может быть собран одним человеком всего за 15 минут, что делает его идеальным решением для оперативного использования в различных условиях. Диапазон его работы достигает 120 км, а максимальная высота полёта — 3000 метров, при этом дрон может находиться в воздухе до 1 часа 45 минут.

#новости #военные новости #военная техника #вооружение #армия россии
Источник: www1.ru
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