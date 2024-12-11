Apple Music запустила три новые радиостанции: Apple Música Uno для любителей латиноамериканской музыки, Apple Music Club для поклонников клубной культуры, и Apple Music Chill для тех, кто ищет спокойствие и релаксацию.

Сегодня Apple Music объявила о запуске трёх новых глобальных радиостанций. Apple Música Uno, Apple Music Club и Apple Music Chill присоединяются к уже существующему ряду популярных станций и предложат слушателям уникальные музыкальные программы, куратором которых стали ведущие мировые музыкальные эксперты.

Каждая станция затрагивает свою нишу: Apple Música Uno сосредоточится на латиноамериканской музыке и предложит широкий спектр жанров — от реггетона до латинского попа. Знаменитости, такие как Becky G и Rauw Alejandro, будут вести свои шоу, переключаясь между испанским и английским языками.

Apple Music Club окунет слушателей в мир танцевальной и электронной музыки с акцентом на глобальную клубную культуру, в то время как Apple Music Chill предложит покой и внимательность к моменту через спокойные музыкальные треки и "моменты внимательности".

Эти новые станции уже доступны для прослушивания в обновлённой вкладке Radio приложения Apple Music, а также бесплатно на сайте Apple Music Radio.