В обнаружении и уничтожении немецких БПЛА Luna-NG на фронте ключевую роль играют российские системы ПВО «Бук-М3», способные обнаруживать дроны на значительном удалении благодаря их инфракрасным характеристикам.

На фронте выявлена уязвимость немецких разведывательных БПЛА Luna-NG перед российскими системами противовоздушной обороны.

Новейшие дроны, обладающие продвинутыми возможностями и предназначенные для длительной разведки, могут быть обнаружены радарами подсвета 9С36М комплекса «Бук-М3» уже на расстоянии 30 км из-за их значительной инфракрасной сигнатуры.

Luna-NG, имеющие взлетную массу 40 кг и способные действовать в течение 8 часов на высоте до 5000 метров, оснащены многодиапазонными модулями РЭБ, что теоретически повышает их шансы на успешное преодоление чужих систем связи.

Однако их двигатели с крупной инфракрасной подписью делают их легкой целью для таких систем ПВО, как ПЗРК «Верба», ракеты Р-73РДМ-2 и комплексы «Панцирь-С1».