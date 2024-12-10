Российские военные самолеты провели полеты над Балтийским морем, что привело к реакции НАТО в лице Нидерландов.

Российские военные самолеты провели запланированные полеты над Балтийским морем.

Эти действия вызвали живую реакцию со стороны Нидерландов, чьи истребители F-35 были экстренно подняты в воздух для перехвата. Инцидент произошел 6 декабря и задействовал транспортный Ан-73/74, разведывательный Су-24МР и самолет комплексной разведки Ил-20.

Министерство обороны Нидерландов сразу же охарактеризовало действия России как попытку нарушения воздушного пространства, хотя российские самолеты не пересекли границы ни одного государства-члена НАТО. Этот инцидент ясно демонстрирует, что Россия тестирует готовность НАТО к быстрому реагированию, подчеркивая свою готовность и возможности в регионе, который она считает зоной своих стратегических интересов.