Российский УАЗ-3303 оборудован авиационными ракетами С-8, что превращает его в мощную мобильную установку залпового огня.

Российская армия превратила обычный УАЗ 'Головастик' в нечто грандиозное, оснастив его авиационными ракетами С-8, которые ранее использовались только на штурмовиках Су-25 и истребителях МиГ-29. На транспортное средство было установлено двадцать пусковых труб. Неуправляемые реактивные снаряды типа С-8 различных модификаций имеют дальность полёта от 1,6 до 6 километров. Они могут быть оснащены объёмно-детонирующими, кумулятивно-осколочными, бетонобойными боевыми частями, а также боевыми частями с готовыми поражающими элементами.

Новая мобильная установка залпового огня на УАЗе, прозванная «Бухатюша», уже привлекла внимание военных аналитиков и журналистов. Эти ракетные системы были замечены на бронетранспортерах БТР-80 и тягачах МТ-ЛБ, но перенос их на более легкое и мобильное шасси открывает новые тактические возможности для российской армии, позволяя проводить блиц-атаки с непредсказуемых направлений.