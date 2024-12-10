"Молот", первый в мире переносной зенитно-электроракетный комплекс, разработанный в России, представляет новый уровень защиты от беспилотных летательных аппаратов, способный эффективно противостоять даже самым современным дронам на поле боя.

Новейший российский зенитно-электроракетный комплекс "Молот", разработанный московской компанией АО "Нова Лабс", представляет собой значительный прорыв в антидроновой обороне. Этот мобильный комплекс способен ликвидировать тяжёлые беспилотные летательные аппараты типа "Лютый", благодаря уникальным характеристикам и передовым технологиям.

"Молот" оборудован лёгким, но прочным транспортно-пусковым контейнером из композитных материалов, который включает складной тактический приклад и двойную рукоятку для удобства использования. Внутри контейнера находится дрон-перехватчик с четырьмя бесколлекторными двигателями, способный развивать скорость до 180 км/ч и действовать на радиус до 1000 метров.

Дрон оснащен инфракрасным датчиком наведения, что позволяет ему точно идентифицировать цели, включая крупные дроны на расстоянии до 1000 метров и малые беспилотники на дистанции до 300 метров. Система способна работать на высоте до 200 метров, что делает её идеальной для защиты важных объектов и военных подразделений.

"Молот" уже вызвал интерес у военных экспертов и потенциально может изменить стратегии антидроновой обороны на глобальном уровне.