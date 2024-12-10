Американское издание The National Interest признает, что российский ПТРК "Корнет" значительно превосходит американский "Javelin" по дальности и универсальности применения, ставя под вопрос доминирование США в производстве передовых вооружений.

В мире вооружений наметился новый поворот: российский ПТРК "Корнет" демонстрирует уверенное превосходство над американским "Javelin", переворачивая традиционные представления о ведении ближнего боя. По данным анализа американского журнала The National Interest, "Корнет" опережает "Javelin" по ряду критически важных параметров, наиболее значимым из которых является дальность стрельбы.

Российский комплекс способен поражать цели на расстоянии до 10 километров, что в два с половиной раза превышает максимальную дальность американского аналога. Эта возможность не только усиливает тактические преимущества вооруженных сил России, но и заставляет пересмотреть стратегии использования противотанковых систем на западе.

Среди экспертов возникают серьезные разговоры о том, что подобные различия могут играть ключевую роль в театре военных действий, особенно в условиях, когда каждый метр и каждая секунда могут решить исход битвы. "Корнет", обладая более высокой дальностью, дает российским войскам возможность поражать вражескую технику, не вступая в зону поражения ответного огня, что существенно снижает риски для личного состава.

Также стоит отметить, что "Корнет" не только дальнобойнее, но и более универсален в использовании, так как эффективен против всего спектра современных бронированных целей, включая танки с активной защитой и укрепленные бункеры.