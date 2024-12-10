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Mirakl
В России запустили самую большую в мире камеру для исследований взрывных процессов
России запущена передовая исследовательская станция "Быстропротекающие процессы", оборудованная уникальной взрывной камерой и современными технологиями для изучения динамических процессов, что обещает новые достижения в научных исследованиях и практическом применении.

В России стартовал проект, который может коренным образом изменить правила игры в области военных технологий. На станции "Быстропротекающие процессы" ЦКП "СКИФ" введена в эксплуатацию новая взрывная камера, разработанная Институтом гидродинамики имени М. А. Лаврентьева СО РАН. Уникальность этой камеры заключается в её способности выдерживать взрывы до двух килограммов в тротиловом эквиваленте, что открывает перед учёными невиданные ранее возможности для изучения взрывных процессов с непревзойдённой детализацией.

Такая технология позволяет проводить эксперименты, которые были недоступны большинству лабораторий мира, и ставит Россию в один ряд с ведущими странами в области военных инноваций. Новая система "плавающей" опоры значительно упрощает настройку оборудования, позволяя с высокой точностью анализировать динамику взрыва и его воздействие на различные материалы. Это может иметь критическое значение для разработки новых защитных технологий в автомобильной, авиационной и даже космической промышленности.

Кроме того, специально разработанные глушители усиливают безопасность проведения таких опасных испытаний, делая российские лаборатории одними из самых защищённых в мире. Это новшество без сомнения поднимает ставки в глобальной гонке за военным превосходством, демонстрируя, что Россия не только догоняет, но и опережает многих в ключевых областях военных исследований.

#новости #военные новости #наука #промышленность #взрыв #исследование взрывов
Источник: www1.ru
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