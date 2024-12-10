Ростех значительно наращивает производство и качество военной продукции, включая революционные боеприпасы и колесные гаубицы "Мальва". Это укрепляет оборонные возможности России и подчеркивает ее роль как одного из лидеров мирового военно-промышленного комплекса.

Госкорпорация "Ростех" укрепляет свои позиции как один из мировых лидеров в области производства вооружений, существенно наращивая объемы производства и внедряя инновационные технологии в создание боеприпасов, артиллерийских систем и средств связи. Об этом заявил Бекхан Оздоев, директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации, в интервью "Красной звезде".

По словам Оздоева, только за последний год производство артиллерийских и танковых выстрелов увеличилось в десятки раз. Также отмечен значительный рост выпуска средств ближнего боя и реактивных снарядов. "Ростех" не только увеличивает количество производимого оружия, но и активно работает над улучшением его качества: дальностью стрельбы, точностью попаданий, мобильностью и защищенностью боевых единиц.

В числе прорывных разработок — колесные гаубицы "Мальва", которые уже доказали свою высокую эффективность благодаря усовершенствованным боеприпасам и системам управления огнем. Эти гаубицы способны поражать цели на расстояниях в несколько десятков километров, что значительно расширяет оперативные возможности армии.

Важным аспектом текущей политики Ростеха является сокращение экспорта вооружений на фоне наращивания внутренних потребностей страны. Тем не менее, спрос на продукцию российского ВПК за рубежом остается высоким, с общим объемом текущих заказов и контрактов, превышающим 55 миллиардов долларов.