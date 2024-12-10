В интернете появились кадры, как на открытом воздухе устанавливают динамическую защиту 4С24 на только что расконсервированные танки Т-72А.

В интернете появились уникальные кадры, показывающие процесс оснащения танков Т-72А модулями динамической защиты 4С24. Эти работы проводятся прямо в полевых условиях, что подчеркивает оперативность и мобильность военных инженерных подразделений.

Динамическая защита предназначена для значительного повышения выживаемости техники на поле боя за счет нейтрализации вражеских бронебойных снарядов и пуль.

На представленных кадрах видно, как с танков снимаются направляющие дымовых гранатометов, а взамен устанавливаются защитные элементы 4С24. Эти модули изначально разработаны для установки на легкую бронетехнику, включая БМП-3/М, но теперь адаптированы и для тяжелых танков.

Такое обновление позволяет Т-72А противостоять снарядам калибром до 30 мм, что значительно увеличивает шансы экипажа на выживание в условиях современной войны. Эффективность такой защиты была доказана в ходе недавних испытаний, и теперь эта технология внедряется в войска.