В ответ на возможное появление новых американских ракет на фронте, российский военный эксперт рекомендует оснастить истребители МиГ-31БМ и Су-35С ракетами Р-37М, что усилит оборонительные способности и даст адекватный ответ на угрозы.

В условиях нарастающей военной напряженности и появления на фронте новейших американских ракет AMRAAM в модификациях AIM-120C-7 и AIM-120D, российский военный эксперт Евгений Даманцев высказал предложение оснастить истребители Су-35С и МиГ-31БМ ракетами Р-37М. По его мнению, это крайне необходимо для парирования возросшей угрозы для российской авиации.

Американские ракеты обладают способностью наведения на источники помех, включая те, что создаются системами РЭБ, такими как бортовые комплексы «Хибины». Это означает, что ракеты могут эффективно атаковать цели, использующие радиоэлектронные средства борьбы, даже на дистанции до 180 километров.

Ракеты Р-37М, которые предлагается использовать в ответ, представляют собой высокоскоростные ракеты большой дальности, способные поражать цели на расстоянии до 250 км и на высоте от 30 метров до 25 километров. Их использование на истребителях МиГ-31БМ и Су-35С позволит не только нейтрализовать возможную угрозу, но и значительно увеличить боевые возможности российской авиации в ответ на интеграцию усовершенствованных американских ракет в арсеналы стран НАТО.