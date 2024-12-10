В ходе военных учений вертолет Ка-52М успешно применил ракету "Вихрь-1" для разрушения мощного бетонного укрепления и уничтожения вражеской огневой точки, демонстрируя уровень эффективности российского вооружения.

Военные инженеры нередко сталкиваются с задачей преодоления мощных укреплений. Но каким образом можно эффективно разрушить двухметровое бетонное преграждение, скрывающее за собой вражескую огневую точку? Ответ дал экипаж российского вертолета Ка-52М, использовавший ракету "Вихрь-1" для уничтожения долговременной огневой точки (ДОТ).

Событие произошло во время военных учений, где демонстрировались возможности новейших вооружений. Ракета "Вихрь-1", оснащенная кумулятивной боеголовкой с тандемной зарядной установкой, преодолела расстояние более 6000 метров, развив скорость до 550 м/с, и пробила бетонное перекрытие толщиной в 2,5 метра.

Эта ракета специально разработана для поражения защищенных и укрепленных целей на дальности до 10 километров. Особенностью "Вихрь-1" является не только ее проникающая способность, но и высокая точность, что позволяет эффективно уничтожать не только статические, но и движущиеся цели. Маневренность и скорость вертолета Ка-52М после пуска ракеты существенно снижают вероятность его поражения в ответных атаках.