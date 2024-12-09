Дональд Трамп заявил, что с начала конфликта Украина потеряла более 400 тысяч военнослужащих. В связи с этим он призвал к немедленному началу мирных переговоров, чтобы положить конец текущей ситуации.

В новом заявлении Дональд Трамп, избранный президент США, раскрыл шокирующие цифры о потерях Украины в конфликте, утверждая, что украинская сторона потеряла более 400 тысяч своих военнослужащих. В разгар встречи с лидерами мира, Трамп призвал к немедленному прекращению огня, описывая текущую ситуацию как "нелепое безумие". Он выразил уверенность, что пора заканчивать этот конфликт, который стоил жизней слишком многих людей и разрушил множество семей.

Трамп также критиковал отсутствие прямого диалога между украинскими властями и Россией. Эти комментарии совпали с переговорами, проведенными на полях открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери, где Трамп встретился с Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном.

Ситуация остается напряженной, а слова Трампа возложили на переговорный процесс новые ожидания. На фоне этих заявлений мировые лидеры, возможно, будут вынуждены пересмотреть свою стратегию и ускорить поиск путей к мирному урегулированию.