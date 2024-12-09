Владимир Зеленский выразил готовность к перемирию, а Дональд Трамп предложил план урегулирования конфликта на Украине. Россия напомнила о своих ранее озвученных условиях для переговоров.

Во время своего последнего визита в Париж, Дональд Трамп, который не перестаёт удивлять мировую общественность своими заявлениями, вновь стал центром внимания. Экс-президент США объявил о готовности Владимира Зеленского к перемирию на Украине, что, по его словам, может положить конец длительному конфликту.

"Он хочет мира — это новость дня!" — с энтузиазмом заявил Трамп после переговоров с Зеленским и Макроном. Похоже, что украинский лидер готов к прекращению огня ради переговорного стола.

Не остался в стороне и Кремль, который с интересом отреагировал на слова Трампа. В России напомнили о своей открытости к диалогу, вспомнив условия, предложенные Путиным ещё в июне. Сможет ли тройка лидеров — Трамп, Зеленский и Путин — сблизить свои позиции достаточно, чтобы исторический звонок мира прозвучал на весь мир?

Мирные переговоры, подобно тонкой нити, висят на волоске, и каждое слово, сказанное на встречах такого уровня, может стать либо катализатором мира, либо искрой нового пламени. Остаётся только догадываться, к какому исходу приведут дипломатические усилия и будет ли это «перемирие Трампа» началом новой эры для Украины.