Сверхмощные СВЧ-клистроны новых радиолокационных комплексов обеспечивают снижение рисков при обнаружении и перехвате скрытных целей, увеличив дальность действия до 55 км.

В арсенал российской армии вводятся новейшие радиолокационные станции «Подлет-К1», предназначенные для усиления защиты зенитных ракетных систем, таких как «Панцирь-С1» и С-400. Эти РЛС обладают уникальной способностью обнаруживать и сопровождать высокоточное вооружение противника, включая ракеты HIMARS и крылатые ракеты Storm Shadow, на значительные расстояния.

«Подлет-К1» разработан для работы в низко- и средневысотных режимах и может сопрягаться с различными зенитными ракетными комплексами, включая «Тор», «Бук», а также С-300 и С-400. Это оборудование способно предоставлять точные данные о целях с эффективной поверхностью рассеяния от 0,007 до 0,01 м², что делает его неоценимым инструментом в условиях современной войны.

РЛС способна обнаруживать дроны и реактивные системы залпового огня на дистанции до 110 км, а также малозаметные крылатые ракеты, как Storm Shadow, на расстоянии до 55 км. Это значительно превосходит возможности стандартных радиолокационных модулей, например, комплекса «Панцирь-С1», который обнаруживает аналогичные цели на дистанции всего 8 км.

Внедрение РЛС «Подлет-К1» в каждую батарею ЗРК на передовой позволит значительно повысить обороноспособность, предоставляя войскам дополнительное время для реагирования и перехвата вражеских ракет, тем самым уменьшая риск поражения важных объектов и живой силы.