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Mirakl
Новая ракета 'Изделие-305' укрепляет арсенал российских вертолетов и обеспечивает защиту от РЭБ
Новейшая ракета «Изделие-305» для Ка-52М и Ми-28НМ оказалась неуязвимой для РЭБ: случаев подавления пока не было

В российском военном арсенале произошло значимое пополнение: ракета 'Изделие-305', предназначенная для вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, показала выдающуюся способность противостоять радиоэлектронной борьбе. Этот факт ставит её в ряд передовых боеприпасов, способных действовать в условиях активного противодействия противника.

Особенностью 'Изделие-305' является её уникальная система управления, которая до сих пор успешно справляется с любыми попытками РЭБ. По словам Бекхана Оздоева, индустриального директора по вооружениям госкорпорации 'Ростех', не зафиксировано ни одного случая успешного воздействия на ракету с помощью радиоэлектронных средств врага.

Разработанная Конструкторским бюро машиностроения (КБМ), которое входит в состав холдинга 'Высокоточные комплексы', ракета оборудована оптической тепловизионной головкой самонаведения. Эта технология позволяет с высокой точностью поражать выбранную цель, избегая при этом гражданских объектов и минимизируя коллатеральные потери.

'Изделие-305' способно достигать целей на расстоянии до 14,5 километров, развивая скорость до 230 метров в секунду, а масса его боевой части составляет 25 кг. Эти характеристики делают ракету идеальным средством для точечных ударов по технике и укреплениям противника, обеспечивая высокую эффективность боевых действий.

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Источник: www1.ru
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