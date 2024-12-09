«Ростех» ввел в бой своих боевых роботов. Проект «Депеша» уже принимает участие в боевых операциях, показывая высокую эффективность и надежность.

Госкорпорация "Ростех" приступила к активному внедрению своего новейшего проекта — боевого робота "Депеша". Эта разработка представляет собой универсальный наземный комплекс, способный адаптироваться к различным боевым задачам: от транспортных операций до выполнения ударных миссий при оснащении соответствующим вооружением.

"Депеша" отличается компактными размерами и высокой маневренностью, что делает его идеальным кандидатом для действий в условиях городской застройки и других сложных сред. Благодаря своей способности оставаться незамеченным на открытой местности, робот может эффективно поддерживать боевые действия, минимизируя риски для живого персонала.

По словам Бекхана Оздоева, индустриального директора кластера вооружений "Ростеха", первые испытания "Депеши" уже показали впечатляющие результаты. Робот не только подтвердил заявленные характеристики, но и доказал свою эффективность в реальных боевых условиях.