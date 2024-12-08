Смешанные бригады РЭБ начали получать систему РБ-109А «Былина», которая объединяет разные комплексы РЭБ в единый контур.

Российские войска начали оснащаться новейшей системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), названной "Былина". Этот автоматизированный комплекс управления РБ-109А умеет объединять разнообразные системы РЭБ в единый мощный "помеховой контур". Это позволяет значительно усилить защитные и атакующие возможности на передовой.

"Былина" адаптирована для работы с такими системами, как "Красуха-2О", "Красуха-С4", Р-330Ж "Житель", Р-330М1П "Диабазол", "Палантин" и др. Система охватывает широкий спектр частот от дециметровых (L) до миллиметровых (Ka), что делает ее способной блокировать частоты, используемые противником для обмена информацией и управления.

Оснащенная способностью к анализу радиационной обстановки на расстоянии до 800 км от фронта, "Былина" определяет оптимальные методы применения РЭБ для каждой специфической ситуации. Это позволяет быстро адаптироваться к изменениям на поле боя и наиболее эффективно использовать все наличные ресурсы.

Автоматизация процессов в "Былине" уменьшает нагрузку на операторов, увеличивая общую производительность системы РЭБ. Таким образом, комплекс не только усиливает подавление средств связи и управления противника, но и затрудняет ему координацию действий.

Внедрение системы РБ-109А "Былина" является значимым шагом в развитии радиоэлектронной борьбы, способным коренным образом изменить тактику ведения боевых действий и повлиять на стратегический баланс сил.