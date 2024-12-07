Новый комплект боевого снаряжения КБС «Стрелок», предоставляющий защиту 70% тела бойца и адаптируемый под различные боевые задачи, начал поступать в войска.

Российская армия начала получать обновленные комплекты боевого снаряжения (КБС) «Стрелок», разработанные компанией «Триада-ТКО» и входящие в концерн «Калашников». Это снаряжение, представленное компанией «Рособоронэкспорт», в полной комплектации способно покрыть до 70% тела бойца, что составляет около 135 квадратных дециметров.

Ключевым элементом КБС «Стрелок» является бронежилет «Корсет плюс», который не только обеспечивает высокую степень защиты, но и распределяет вес таким образом, чтобы минимизировать усталость бойца. Бронежилет оснащен системой быстрого сброса и модулями дополнительной защиты, включая защиту шеи, плеч, живота и ног.

Способность бронежилета защищать от пуль калибра 7,62х54 мм R и его устойчивость к осколочным повреждениям значительно повышают выживаемость бойца на поле боя. Модули дополнительной защиты устанавливаются в критически важных зонах и легко снимаются при необходимости, не требуя снятия основного бронежилета.

КБС «Стрелок» также включает множество подсумков для различного оборудования и припасов. В комплекте также присутствуют тактический рюкзак на 30 литров и баул на 120 литров для переноски всего комплекта.