Российские дроны «Князь Вандал» продолжают уничтожать американские БМП Bradley на фронте.

На поле боя в зоне специальной военной операции российские беспилотники "Князь Вандал Новгородский" выступают в роли настоящих охотников за американскими БМП Bradley. Эти дроны, управляемые с помощью оптоволокна, в последних сражениях подтвердили свою репутацию эффективных машины разрушения, уничтожая четыре Bradley в операциях группировки «Север».

Не остались в стороне и артиллеристы группировки «Запад», которые точным выстрелом из гаубицы Д-30 привели к взрыву боекомплекта одной из БМП, демонстрируя, что старые методы по-прежнему работают безотказно.

На славянском направлении российские силы не только продемонстрировали тактическое мастерство, но и тактическую хватку, захватив огнеупорный комбинат в Часовом Яре, который ВСУ использовали в качестве укрепрайона. При этом российские десантники также провели зачистку многоэтажек около городского стадиона.

В Запорожской области, где украинские силы начали разминирование своих минных полей, российские войска видят потенциал для наступления, что может существенно изменить баланс сил в регионе.