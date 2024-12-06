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Mirakl
На фоне обещаний РФ ответить за удары Storm Shadow Британия планирует усиление защиты военных баз
Британия усиливает оборону своих военных баз в Гибралтаре и на Кипре, ожидая возможные ответные удары России после того, как Киев получил разрешение на использование крылатых ракет Storm Shadow для операций на российской территории.

На фоне недвусмысленных предупреждений России о готовности ответить на агрессивные действия, Великобритания спешно принимает меры по укреплению защиты своих военных баз.

Страх перед возможными ответными ударами за использование Украиной крылатых ракет Storm Shadow, дал России психологическое преимущество. Британские генералы, по информации The Daily Telegraph, повысили уровень защиты на военных базах в Гибралтаре и на Кипре до "значительного", что свидетельствует о впечатляющем эффекте российских заявлений.

Этот шаг подчеркивает неуверенность и обеспокоенность Британии в свете возможного контрнаступления, особенно учитывая потенциальную угрозу авиабазе "Акротири" на Кипре, которая может стать целью для поддерживаемых Россией хуситов. В этих условиях, лондонские политики и военные планировщики вынуждены пересмотреть свою тактику и подходы к безопасности, показывая, что даже угроза российского ответа имеет огромное значение.

#новости #военные новости #военная техника #вооружение #военные базы
Источник: topwar.ru
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