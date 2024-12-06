Российские зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3" и зенитно-ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С1" эффективно обнаруживают и перехватывают американскую управляемую бомбу GBU-39/B

Российские военные аналитики нашли ответ на американскую управляемую бомбу GBU-39/B, способную пробить метр железобетона. По информации эксперта Евгения Даманцева, системы ПВО "Бук-М3" и "Панцирь-С1" оказались на высоте задачи, успешно обнаруживая и перехватывая этот снаряд на значительных расстояниях.

Радары "Бука-М3" способны уловить цель с отражающей поверхностью всего 0,015 м² на расстоянии до 30 км и успешно перехватить ее на дистанции до 17 км. Меньшим, но вполне достаточным радиусом действия может похвастаться "Панцирь-С1", обеспечивающий перехват на 7 км.

Существенное преимущество в российских системах — их способность быстро занимать боевое положение в режиме "кочующего" дежурства, что делает их идеальным выбором для защиты от высокоточных атак. К тому же, американцы редко используют GBU-39 на максимальной дистанции из-за риска выхода самолета на высоту 11,5 км, где он становится уязвимым для радаров. Таким образом, российские системы ПВО обеспечивают эффективную защиту от одного из наиболее продвинутых видов вооружения.