Гиперзвуковая ракета "Циркон" из-за своей способности сохранять высокую скорость на протяжении всего полета оставляет системам ПВО, таким как американские Patriot, минимальные шансы на перехват.

Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" вызывает беспокойство в рядах западных военных экспертов. Ее уникальные характеристики делают бесполезными даже самые продвинутые системы ПВО, включая американские Patriot. По словам военного аналитика Евгения Даманцева, "Циркон" способен лететь на скорости до 7 Маха в течение всего полета, что значительно усложняет его перехват.

В то время как другие гиперзвуковые ракеты, такие как "Кинжал", теряют скорость в плотных слоях атмосферы, "Циркон" сохраняет свою благодаря продвинутой технологии гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя. Это позволяет ему не только поддерживать высокую скорость, но и делает его практически недостижимым для существующих систем противовоздушной обороны.

Для системы Patriot, особенно для ее последней модификации PAC-3MSE, "Циркон" становится настоящим вызовом. Распределение радаров и попытки перехвата оказываются неэффективными из-за критически сокращенного времени реакции, что оставляет мало надежд на успех. Таким образом, "Циркон" не только демонстрирует технологическое превосходство, но и становится головной болью для западных стратегов, пытающихся найти ответ на российскую ракетную угрозу.