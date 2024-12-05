Они продемонстрировали отличные боевые характеристики.

Польские военные, недавно получившие новейшие южнокорейские танки К2, оценили их возможности и выразили благодарность за качественное улучшение боевых единиц. В районе Бердуска прошли первые испытания техники, которая показала отличные результаты в полевых условиях. Танки были оснащены системой управления огнем, современными камерами и электроникой, а также впечатляющими решениями по подвеске и бронезащите.

Командир батальона подполковник Мацей Лукарский отметил, что техника не только отвечает высоким требованиям безопасности и функциональности, но и готова к использованию в любых погодных условиях. Особое внимание было уделено системе зарядки и интеллектуальным технологиям, которые позволяют эффективно управлять машиной при минимальном числе экипажа.

Основная особенность танка — это его адаптивная подвеска, которая позволяет подстраивать силуэт под неровности местности, а также уменьшать обнаруживаемость. К2 также зарекомендовал себя в испытаниях на водных преградах, благодаря своему встроенному генератору, который снижает тепловую сигнатуру танка.



