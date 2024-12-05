Они смогут поражать цели на расстоянии до 1000 км

США приступили к разработке нового поколения ракет PrSM, которые могут значительно изменить картину в военной сфере. Эти ракеты, предназначенные для замены устаревших ATACMS, обладают дальностью до 1000 км и могут быть использованы с пусковыми установками M270 и M142. Уже запущено серийное производство первых четырех версий ракеты, но Пентагон не останавливается на достигнутом и готовится к созданию пятой версии.

Согласно заявлению бригадного генерала Рори Крука, ответственного за разработку дальнобойного оружия в армии США, новые ракеты PrSM обещают стать настоящим прорывом. Однако, чтобы увеличить дальность стрельбы за 1000 км, потребуется не только улучшение самой ракеты, но и создание новых пусковых установок, так как текущие системы не способны вместить более длинные боеприпасы.

Эти разработки могут занять годы, но специалисты уверены, что новые ракеты окажут значительное влияние на будущие конфликты. Прирост дальности и точности позволит армии США проводить операции с гораздо большей эффективностью. Однако это также потребует радикальных изменений в существующих вооружениях, что может повлиять на баланс сил в мировом масштабе.

В ближайшие годы мы можем стать свидетелями появления совершенно новых ракетных комплексов, которые будут значительно отличаться от нынешних моделей. Пентагон ставит амбициозные цели, и возможно, что результат этих исследований сильно изменит стратегический ландшафт в мировой безопасности.