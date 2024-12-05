Российские ПВО успешно противостоят новым ракетам "Нептун-МД" с дальностью 550 км, используя РЛС "Подлет-К1" для обнаружения и передачи целеуказания ЗРК С-400 и "Панцирь-С1".

С появлением многоцелевых ракет Р-360 "Нептун-МД" на фронте, способных достигать целей на расстоянии до 550 км, российская система ПВО столкнулась с новым вызовом. Однако благодаря внедрению радиолокационных комплексов "Подлет-К1" и ВВО 96Л6, эффективность обнаружения и перехвата таких ракет значительно увеличилась.

По словам военного эксперта Евгения Даманцева, "Подлет-К1" особенно эффективен против ракет, использующих низковысотный полет. Комплекс обнаруживает "Нептун-МД", после чего оперативно передает данные о цели радарам подсвета зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С1", которые затем успешно нейтрализуют угрозу.

Уникальность ракет "Нептун-МД" в их эффективной отражающей поверхности, которая делает их заметнее для систем обнаружения, упрощая задачу для операторов ПВО. В комбинации с низковысотными РЛС, ракета становится легкой целью даже при выполнении сложных маневров вблизи земли. Эта технологическая синергия радаров и зенитных систем создает мощную оборонную сеть, способную отражать даже самые продвинутые угрозы.