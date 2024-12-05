В ответ на модернизацию немецких ракет Taurus российский эксперт предлагает разместить РЛС С-400 и другие радиолокационные системы на вышках для повышения эффективности противодействия целям на сверхнизкой высоте.

В свете новостей о глубокой модернизации крылатых ракет Taurus, немецкой компанией MBDA Deutschland, которая предусматривает возможность их полета на крайне низкой высоте, российские военные эксперты предложили кардинальные меры по усилению собственных систем ПВО. Так, для повышения эффективности обнаружения и сопровождения низколетящих целей, эксперты советуют размещать радиолокационные станции на специально разработанных вышках.

Особенно это касается радаров системы С-400 "Триумф", которые, будучи установленными на высоких вышках, значительно расширят свои возможности по обнаружению и слежению за объектами, маневрирующими на малых высотах. Это позволит предотвратить прорыв модернизированных ракет Taurus к стратегически важным объектам.

Дополнительно, планируется применение универсальных вышек для размещения РЛС 50Н6А системы С-350 "Витязь" и радаров подсвета 9С36М зенитного ракетного комплекса "Бук-М3", укрепляя таким образом всю сеть российской противовоздушной обороны. Эти меры направлены на обеспечение более эффективного контроля за воздушным пространством в условиях новых вызовов, представленных современными технологиями в вооружении.