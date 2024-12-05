Мобильная РЛС "Подлет-К1" усиливает возможности ЗРК С-400, обеспечивая обнаружение целей на малых высотах и работу в условиях помех.

Российская система ПВО получила значительное усиление благодаря введению в эксплуатацию радиолокационного комплекса "Подлет-К1". Разработанный специалистами из "Алмаз-Антей", этот маловысотный радар предназначен для точного обнаружения и слежения за аэродинамическими и баллистическими объектами на предельно малых высотах, что делает его важным дополнением к возможностям зенитной ракетной системы С-400.

Оборудование работает на S-диапазоне и способно зафиксировать до 200 целей одновременно в радиусе 200 км и на высоте до 9 км. Специализированные алгоритмы позволяют "Подлет-К1" обнаруживать объекты, движущиеся на скорости до 4400 км/ч, что критически важно для перехвата высокоскоростных угроз.

"Подлет-К1" выделяется своей мобильностью и оперативностью развертывания, что позволяет быстро адаптироваться к изменяющимся боевым условиям. Эти характеристики делают его не просто дополнением к С-400, но и самостоятельной единицей, способной значительно повысить эффективность обороны воздушного пространства.



