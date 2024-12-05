Су-57 оснастили устройствами для применения ракет Х-59, что увеличило его огневую мощь, но также повысило радиолокационную заметность.

Недавно вооруженный истребитель Су-57 получил возможность использовать расширенный набор вооружений благодаря установке новых авиационных держателей АКУ-58У. Согласно сообщению Telegram-канала "Военный осведомитель", на кадрах, показывающих передачу самолетов Воздушно-космическим силам России, заметны держатели под крыльями. Это позволяет истребителю использовать крылатые ракеты Х-59, которые ранее могли запускаться только с земли.

Это нововведение значительно увеличивает боевые возможности Су-57, делая его более адаптируемым к разнообразным боевым задачам. Вместе с тем, использование внешних держателей для ракет увеличивает радиолокационную заметность самолета, что может влиять на эффективность его стелс-технологий. Тем не менее, эксперты подчеркивают, что усиление огневой мощи зачастую перевешивает потенциальные риски увеличения заметности.

Таким образом, обновленный Су-57 обретает новые возможности для выполнения миссий в условиях, где не требуется строгая невидимость, предоставляя пилотам больше вариантов для эффективного применения самолета в бою.