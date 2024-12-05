Американское издание признало российский танк Т-14 "Армата" самым боеспособным в мире, отметив его высокую дальность поражения, надежную защиту и отличную мобильность.

В недавнем отчете издания Military Watch Magazine российский танк Т-14 "Армата" был признан лучшим в своем классе по боеспособности. Эксперты подчеркнули ряд инновационных характеристик, которые выделяют его среди других моделей мирового танкостроения. "Армата" опережает технику стран НАТО по таким параметрам, как дальность поражения — ее показатели в три раза выше стандартных значений.

Основные достоинства танка включают новейшее композитное бронирование и систему активной защиты "Афганит", значительно повышающие его выживаемость на поле боя. Добавляется к этому мощный двигатель, который обеспечивает Т-14 отличную мобильность и маневренность, что критически важно в современных боевых условиях.

Т-14 оснащен необитаемой башней и современной системой управления огнем, что позволяет максимизировать эффективность ведения огня при сохранении безопасности экипажа. Танк также оборудован 125-мм пушкой 2А82 и системой динамической защиты "Малахит", делая его одним из самых защищенных и функциональных военных средств в арсенале современной армии.