Астероид C0WEPC5 стал звездой ночи над Якутией, взорвавшись на высоте 100 км. Это уникальное событие предоставило ученым ценные данные и подтвердило возможность точного прогнозирования падения космических объектов.

Ночное небо над Якутией озарилось ярким светом, когда астероид C0WEPC5 вошел в атмосферу Земли и взорвался на высоте около 100 км. Это зрелище, зафиксированное 4 декабря 2024 года, стало одним из немногих случаев, когда ученым удалось предсказать траекторию космического объекта заранее.

Согласно данным Института космофизических исследований и аэрономии СО РАН, астероид, состав которого преимущественно входит лед и мелкие камни, не представлял угрозы для земли. Тем не менее, его падение стало уникальной возможностью для ученых наблюдать такие события в реальном времени.

«Это был идеальный шанс для нас увидеть, как небольшие астероиды взаимодействуют с атмосферой Земли. Каждый такой случай дает нам бесценные данные для исследования», — рассказал Игорь Колтовский, заведующий лабораторией оптики атмосферы. Наблюдения показали двойную вспышку, что свидетельствует о полном разрушении объекта в верхних слоях атмосферы.

Семен Николашкин, заместитель директора ИКФИА СО РАН, подчеркнул значимость этого события для научного сообщества: «Подобные наблюдения помогают нам улучшить методы предсказания и понимания поведения космических объектов, что крайне важно для обеспечения безопасности Земли».