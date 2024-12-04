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Mirakl
"Гибка-С" усиливает противовоздушную защиту на передовой благодаря системам обнаружения
Модернизированный ЗРК "Гибка-С", установленный на шасси "Тигра", укрепляет эшелонированную противовоздушную защиту, успешно борясь с дронами и ракетами благодаря современным системам обнаружения и сопровождения.

Российская армия усилила свои оборонительные возможности на передовой, включив в эшелонированную систему противовоздушной защиты модернизированные комплексы "Гибка-С". Эти комплексы, установленные на шасси бронеавтомобилей "Тигр", уже зарекомендовали себя как надежное средство защиты от дронов и тактических ракет, и сейчас готовы показать еще больше.

Основой системы стали ракеты 9М336 "Верба" и многофункциональные РЛС 1Л122-1Е "Гармонь", способные обнаруживать малозаметные дроны и самолеты даже на значительном удалении. Благодаря этому радары фиксируют объекты типа "Баба-Яга" с эффективной отражающей поверхностью всего 0,05-0,1 м² на расстоянии до 12 км. После обнаружения цели, передача информации осуществляется на боевой модуль, который может сопровождать её в автоматическом режиме, используя телевизионно-тепловизионный прицельный комплекс.

Один из главных козырей комплекса — его двухдиапазонные инфракрасные головки самонаведения, которые обеспечивают захват целей на расстоянии до 4,5 км. Это позволяет "Гибка-С" успешно бороться не только с дронами, но и с более крупными целями, такими как ракеты Р-360М "Нептун-МД" и малозаметные крылатые ракеты SCALP-EG. Особую угрозу, которую "Гибка-С" также может успешно нейтрализовать, представляют массовые атаки дронов-камикадзе.

С учетом многофункциональности и мобильности, "Гибка-С" выступает важным элементом воздушной защиты. Эти системы способны действовать автономно, что значительно повышает их эффективность на передовой, создавая прочный заслон от беспилотников и тактических ракет.

#новости #военные новости #военная техника #вооружение #минобороны #оборона #военные разработки #беспилотники россии
Источник: www1.ru
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