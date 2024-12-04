Новое соглашение между Россией и Беларусью в области оборонной промышленности позволит белорусским специалистам освоить ремонт и обслуживание зенитных систем С-400 «Триумф», укрепляя технологическую безопасность и сотрудничество стран.

В рамках углубления военно-технического сотрудничества между Россией и Беларусью, ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» и российская корпорация «Алмаз-Антей» заключили договор, который позволит белорусским специалистам самостоятельно выполнять ремонт и обслуживание зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Это станет значительным шагом в повышении технической самостоятельности Беларуси в обслуживании сложных систем вооружения.

Договор предусматривает создание обучающих программ и передачу технологий, что позволит местным инженерам освоить необходимые умения для работы с одной из самых современных систем ПВО в мире. Такой подход укрепит оборонные возможности и технический потенциал Беларуси, обеспечивая высокий уровень готовности к обслуживанию ключевых элементов национальной обороны.

«Это сотрудничество расширяет наши возможности и способствует техническому росту. Теперь наши специалисты смогут не только оперативно реагировать на потребности в обслуживании, но и проводить ремонтные работы согласно самым высоким международным стандартам», — говорит директор завода.