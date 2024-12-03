"Горыныч" уже на линии сборки и скоро появится в арсенале. Это огромный шаг в развитии военных технологий, но как и всякая мощная техника, он требует аккуратного и ответственного применения.

Не каждый день можно увидеть, как из научно-фантастических фильмов воплощается в жизнь что-то столь же фантастическое, как летающий дрон-огнемет. Но "Горыныч" — это не просто дрон. Это полноценный огневой комплекс, который теперь запущен в серийное производство прямо здесь, в России.

Разработка "Горыныча" включала не только технические аспекты, как управление пламенем или выбор материалов для резервуаров с зажигательной смесью, но и испытания на поле, которые показали его способность справляться с разнообразными задачами. Дрон способен поражать антенны Starlink, что не могут многие современные системы. Но и это ещё не все.

"Горыныч" может вывести из строя оптоволоконные каналы связи и даже различные типы беспилотников. Казалось бы, это отличное средство для ведения современных боевых действий. Тем не менее, его потенциал на поле боя — это только часть картинки. Он также может быть использован для разминирования территорий или уничтожения как стационарных, так и мобильных объектов.

Несмотря на впечатляющие характеристики, есть и вопросы к этической стороне применения таких машин. Разумеется, каждая новая технология несет в себе как возможности, так и риски. "Горыныч", как и любая другая военная разработка, требует баланса между мощностью и ответственностью использования.