Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
РСЗО "Град" обретает новые возможности с усовершенствованными снарядами
Обновленная версия РСЗО "Град" с снарядами 9М53Ф значительно увеличивает эффективность артиллерийского огня, обеспечивая более быстрое и безопасное выполнение боевых задач благодаря продвинутым технологиям.

Военные инженеры представили обновленную версию знаменитой реактивной системы залпового огня "Град". Новая модель, обозначенная как 9К59 "Прима", оснащена снарядами 9М53Ф, обладающими улучшенными боевыми характеристиками.

Современные НУРС 9М53Ф оснащены отделяемыми головками с осколочно-фугасной боевой частью, что позволяет значительно расширить зону поражения и увеличить вероятность уничтожения целей. Важной особенностью является применение головного взрывателя нового типа, который активируется как при прямом контакте, так и на заданной дистанции от цели.

Интеграция системы "Капустник-Б" в артиллерийское вооружение "Прима" позволила сократить время пребывания на позиции до минимума. Благодаря этому, система может быстрее перемещаться между позициями, уменьшая риск попадания под ответный огонь.

Эффект от применения новых снарядов был продемонстрирован на недавних учениях, где "Прима" продемонстрировала высокую точность и разрушительную мощь. После успешных испытаний система уже готова к внедрению в войска.

#новости #армия #оружие #военные новости #военная техника #вооружение #минобороны
Источник: www1.ru
+
Написать комментарий (0)
Российские войска взяли под контроль населённый пункт Новый Комар в ДНР
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SANY представила автокран, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров
12
В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
4
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
+
В Санкт-Петербурге в 2025 году будет реализован мегапроект стоимостью 210 миллиардов рублей
7
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
12
Российские инженеры создали инновационный разведывательно-ударный комплекс с лазерным наведением
+
Кадры Bloodborne в ролике PlayStation возродили надежды фанатов на ремастер или ПК-версию
+
Мод Optimization Essentials для S.T.A.L.K.E.R. 2 повышает производительность на 25%
6
Термоядерный реактор с жидкометаллической активной зоной заработает в начале 2025 года
4
Microsoft отказывается от ответственности, если пользователь установил Windows 11 на старый ЦП
2
Сколько стоит самый редкий драгоценный камень, и есть ли шансы найти под ногами настоящий клад
+
На дорогах заметили новый БТР на шасси БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем
+
Чип следующего поколения Snapdragon 8 Elite 2 будет быстрее предшественника
+
Vivo X200 Ultra тестируется с экраном из Китая и получит технологию стабилизации видеокадра
+
ЕС рассматривают возможность введения санкций против Грузии на фоне массовых протестов
4
В Дании запустили крупнейший в мире тепловой насос с морской водой
+
Сезон альткоинов официально начался – он принесет пользу криптобиржам и новым стартапам
+
Учёные выяснили, что крабы чувствуют боль, предлагая пересмотреть способ варки и жарки морепродуктов
6
Военнослужащие ВСУ рассказали телеканалу BBC, какой приказ им поставили в Курской области
+
Новый китайский сверхзвуковой самолет Cuantianhou похож на культовый SR-71 Blackbird
1

Популярные статьи

Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
5
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
11
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
34
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
25
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
72
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
33
ТОП-5 ошибок при выборе смартфона в 2024 году и как их избежать
10
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
38
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
2
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
6

Сейчас обсуждают

Роман Кузько
03:58
Это информация из головы автора или есть источники?
Cyberpunk 2077 обходит S.T.A.L.K.E.R. 2 по продажам в чартах Steam
Garthar
03:46
Тот кто думает что они могут кого-то науськать не более чем дурачек. Они просто озвучивают мнение своих хозяев для того чтобы изучить общественный резонанс не более
Китай разрабатывает технологии для строительства на Луне базы из местных материалов
Skyten
03:43
Графический процессор GK104 от NVIDIA использует архитектуру Kepler ставился в карты NVIDIA GeForce GTX 690,NVIDIA GeForce GTX 760 Ti и ещё пару - тройку десятков подобных.
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
Павел Хамлов
02:51
Еще тогда глубоководная звезда 6 надо добавить.
Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
Yakov Ulyashev
02:28
Кажется где то я уже видел? Ах, да! Про процессоры так же говорили! Но по данным характеристикам можно сказать что они будут топ за свои деньги!
У NVIDIA снова проблемы с архитектурой Blackwell, а AMD готовит сюрприз в виде Radeon RX 8800 XT
Дмитрий Илюхин
02:18
Знаю вас, на пивас больше всаживаете, а заказать комплект наз зеоне за 5к и выудить за 10к какую нибудь RTX2060 религия не позволяет
Ремейк «Готики» получит официальную русскую озвучку
Валерий Агапов
01:57
Зато корпус для 4090 как минимум. Главное заложить фундамент
Собираем антикризисную игровую сборку за 80 000 рублей для запуска требовательных игр в 1080p@60 fps
Cerberus Первый
01:45
Я за 300к по вашему взял на 4090, 12700, 96гб Оперативы 4 ддр, 2+2+4 ТБ ССД от "ВД блек 850 " Давно это было. Время подойдет, обменяю его на новый системник. Я просто системники в сборке беру, кидаю н...
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
Роман Комаров
01:42
я уже перешёл моё мнение - виндовс 10 хуже визуально, но работает быстро с коробки (когда поставишь дрова), а виндовс 11 имеет кучу мусора и устанавливает обновления без твоего ведома, ещё сделали убо...
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
Kaabar
01:32
Пока всё не съест - из тюрьмы не выпускать
Московский суд приговорил главаря "Гидры" к пожизненному заключению после изъятия тонны наркотиков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем