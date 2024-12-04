Обновленная версия РСЗО "Град" с снарядами 9М53Ф значительно увеличивает эффективность артиллерийского огня, обеспечивая более быстрое и безопасное выполнение боевых задач благодаря продвинутым технологиям.

Военные инженеры представили обновленную версию знаменитой реактивной системы залпового огня "Град". Новая модель, обозначенная как 9К59 "Прима", оснащена снарядами 9М53Ф, обладающими улучшенными боевыми характеристиками.

Современные НУРС 9М53Ф оснащены отделяемыми головками с осколочно-фугасной боевой частью, что позволяет значительно расширить зону поражения и увеличить вероятность уничтожения целей. Важной особенностью является применение головного взрывателя нового типа, который активируется как при прямом контакте, так и на заданной дистанции от цели.

Интеграция системы "Капустник-Б" в артиллерийское вооружение "Прима" позволила сократить время пребывания на позиции до минимума. Благодаря этому, система может быстрее перемещаться между позициями, уменьшая риск попадания под ответный огонь.

Эффект от применения новых снарядов был продемонстрирован на недавних учениях, где "Прима" продемонстрировала высокую точность и разрушительную мощь. После успешных испытаний система уже готова к внедрению в войска.