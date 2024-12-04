Экипаж из 1472-го гвардейского полка установил новый рекорд, демонстрируя умение поражать цели на значительном удалении, что подчеркивает возросшую точность и возможности современной техники.

В ходе недавних испытаний, российские танкисты из 1472-го гвардейского полка продемонстрировали новый уровень мастерства и точности, успешно уничтожив бронированный автомобиль International MaxxPro на рекордном расстоянии. Это событие стало значимым прорывом в возможностях дальнобойного огня.

Используя усовершенствованные методики расчета баллистики и корректировки огня, экипаж смог точно поразить движущуюся цель с закрытой позиции, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и совершенствовании используемых технологий. Первый снаряд выполнил роль предупреждения, взорвавшись перед машиной, а второй снаряд точно попал в цель, вызвав немедленное возгорание.

Событие получило широкое освещение в медиа благодаря видеозаписям, которые быстро распространились в интернете. На кадрах видно, как после точного попадания из броневика поднялся столб дыма, что стало наглядным подтверждением эффективности выполненной операции.