Ключевые комплексы ПВО России: как «Верба», «Панцирь-СМ» и «Тор-М2» берегут мирное небо

На страже мирного неба России стоят современные системы противовоздушной обороны малой и средней дальности. Военный эксперт Евгений Даманцев рассказал о ключевых элементах ПВО, которые сегодня эффективно защищают страну от угроз.

Первый элемент — самоходный зенитный комплекс «Гибка-С» на шасси «Тигр», оснащённый двумя пусковыми установками «Игра-С» или «Верба». С радиусом действия до 6 километров, этот комплекс способен защищать войска на ближних подступах, обеспечивая мобильность и быструю реакцию. Важной особенностью «Гибки-С» является синхронизация с машиной разведки и управления, которая использует радиолокационную станцию «Гармонь» для целеуказания.

Следующий элемент — модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». С его новыми двухступенчатыми зенитными ракетами 57Э6М, способными лететь на скорости до 5,7 Маха и поражать цели на расстоянии до 40 километров, «Панцирь-СМ» готов справляться с самыми сложными задачами. Комплекс также оснащен малогабаритными высокоманевренными ракетами 19Я6 для отражения массированных атак беспилотников и реактивных снарядов, что делает его универсальным средством защиты на средней дистанции.

Третий элемент — войсковой зенитный комплекс «Тор-М2К», который способен одновременно обстреливать до четырёх целей. Комплекс оснащен ракетами 9М331Д, однако в обозримом будущем планируется переоснастить его на новые высокоманевренные ракеты 8М338К, которые обладают высокой перегрузочной способностью и начальной скоростью до 1000 м/с. Это позволит «Тор-М2К» ещё более эффективно справляться с современными угрозами.